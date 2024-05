3. sesja Rady Miasta Włocławek 9. kadencji. Radni o ochronie środowiska, ulicy 3 Maja i finansach. Zdjęcia

3. Sesja Rady Miasta Włocławek 9 kadencji

Podczas 3. sesji wybrano przedstawicieli Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Podczas 3. sesji Rady Miasta Włocławek powrócił temat pozbawienia ulicy 3 Maja kategorii drogi publicznej

Przedmiotem obrad sesji były także uchwałauchylającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Tym samym powrócił temat pozbawienia ulicy 3 Maja we Włocławku kategorii drogi publicznej. Przypomnijmy, iż w myśl ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej może nastąpić w przypadku wyłączenia tej drogi z użytkowania (dla ruchu kołowego ). Ulica 3 Maja do czasu zmian zawartych w Uchwale Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2023 roku posiadała kategorię drogi powiatowej. Pozbawienie jej dotychczasowej kategorii zostało podyktowane koniecznością usankcjonowania dotychczasowego, choć nieunormowanego prawnie przeznaczenia. Dodatkowo zaplanowana przebudowa ww. ulicy w formule woneerfu. Po wnikliwej analizie stanu prawnego oraz faktycznego, z której wynika, że całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ulicy 3 Maja nie jest możliwe (brak możliwości dojazdu do posesji od innej strony niż od ul. 3 Maja), co jest warunkiem niezbędnym dla ww. zamierzenia, bezzasadnym wydaje się pozbawienie ul. 3 Maja kategorii drogi publicznej. Uchwała większością głosów "za", została przegłosowana.