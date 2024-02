Główna wygrana w Mini Lotto padła w we Włocławku. Pierwsza w 2024 roku

Co to jest Mini Lotto? Jak grać?

Wygrane we Włocławku w Mini Lotto - Top 10

W czwartek 1 lutego 2024 roku pięć szczęśliwych zwycięskich liczb wytypowała osoba, która zagrała w Mini Lotto we Włocławku w kolekturze mieszczącej się przy ul. Wiejskiej 24.

Zwycięskie liczby w Mini Lotto z 1 lutego 2024:

2

13

15

29

36

W czwartkowym losowaniu (nr 6486) padła jeszcze jedna główna wygrana w Chorzowie, a także 250 "czwórek" (każda po 589,80 zł) i 9565 "trójek" (po 23,20 zł).

To pierwsza wygrana w grach Lotto w 2024 roku we Włocławku. W 2023 roku było ich w sumie 10 (w tym dwie w Mini Lotto). 2 grudnia 2023 padła najwyższa, jak dotychczas wygrana w Mini Lotto we Włocławku (389 122,80 zł)