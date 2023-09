Kości znalezione w Brześciu Kujawskim mogą pochodzić sprzed wieków

Sprawę znaleziska, którego dokonano przed niemal dwoma laty we Brześciu Kujawskim, nadzorowała Prokuratura Rejonowa we Włocławku. Dotyczyła kości, jakie znaleziono jesienią 20212 roku, w czasie remontu posterunku policji w Brześciu Kujawskim.

Ze wstępnej opinii patologa, który badał szczątki ludzkie znalezione na terenie komisariatu, wynika, że mają one co najmniej 30 lat. Prokuratura czeka na ekspertyzę antropologiczną. Brzeski komisariat…

Wyniki badań okazały się zaskakujące. Stwierdzono, że mogą pochodzić od trzech mężczyzn, a niewykluczone, że część z nich mogła również należeć do kobiety.

"Budowa kości przypomina szczątki populacji pradziejowych i wczesno historycznych z terenu Kujaw i ziem ościennych. Należy uznać, że najpewniej pochodzą one od przedstawicieli rasy kaukaskiej białej" - brzmi fragment opinii antropologicznej.

- Biegły zaznaczył, że nie jest możliwe kategoryczne stwierdzenie, jak długo kości zalegały w ziemi, z tym zastrzeżeniem, że czas ten był z pewnością dłuższy, niż czas potrzebny do zeszkieletowania zwłok, to jest ponad 30 lat - mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej we Włocławku.