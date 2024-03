Marcin Jabłoński z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku został laureatem Olimpiady Wiedzy o Mediach. Zdjęcia

„Olimpiada odbywa się trzyetapowo, pierwszy etap polega na napisaniu pracy na wybrany przez organizatorów temat, następnie wyłaniani są uczestnicy do etapu okręgowego. W tym roku do etapu okręgowego, który odbywał się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przystąpiło 55 uczestników. Na tym etapie każdy z uczestników otrzymał do wykonania test, a dziesięć osób z najwyższą ilość punktów zakwalifikowało się do etapu centralnego w Warszawie. Marcin, po raz kolejny, zakwalifikował się do etapu centralnego z 1. pozycji w naszym województwie. Etap centralny odbył się 22-23 marca w Warszawie i był dwuetapowy. W piątek, 22 marca, 160-ciu uczestników z całej Polski musiało rozwiązać test z zakresu wiedzy o mediach. O awansie do finałowej 12-stki decydowała ilość punktów z testu. W finale, który odbył się 23 marca, w sobotę, dwunastu najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych zmagało się w egzaminie ustnym, zorganizowanym na zasadzie quizu 1 z 10” – czytamy w informacji nadesłanej do redakcji.