Pijani rowerzyści we Włocławku i powiecie włocławskim zatrzymani. Rekordzista miał 3 promile

Przez cały dzień policjanci z KMP Włocławek ukierunkowali swoje działania na bezpieczeństwo rowerzystów, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są narażeni na poważne w skutkach obrażenia zagrażające ich życiu lub zdrowiu. To właśnie ta grupa użytkowników dróg nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa chroniących ich przed poważnymi skutkami zdarzeń drogowych.

Natomiast czterech kolejnych nietrzeźwych kierujących rowerami policjanci zatrzymali na terenie powiatu włocławskiego, wśród nich znalazł się niechlubny rekordzista. Policjanci po godzinie 18 w miejscowości Czerniewice zauważyli kierowcę jednośladu, którego styl jazdy wskazywał, że może on być pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości 47-latka to potwierdziło, miał on 3 promile alkoholu.