Policjanci z Włocławka oznakowali kolejne rowery mieszkańców. Takie są kolejne terminy akcji. Zdjęcia

- Wygrawerowany przez mundurowych numer i przyklejona na ramie naklejka jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że rower trafił do policyjnych rejestrów. Może to działać odstraszająco na rabusia i odwieść go od zamiaru kradzieży – zaznacza nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.