Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rozpoczął się sezon studniówkowy 2024 we Włocławku i okolicy. Publikujemy zdjęcia filmy ze studniówek szkół z Włocławka, które odbyły się nie tylko w stolicy Kujaw, ale także w gminie Brześć Kujawski i Radziejowie. Artykuł na bieżąco będzie aktualizowany. Obecnie mamy zdjęcia z dziewięciu studniówek szkół średnich z Włocławka. 15 galerii to w sumie już blisko 2700 zdjęć.

Od 26 stycznia 2024 roku, wnioski o dodatek osłonowy są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) we Włocławku. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych oraz złożenie wniosku do końca kwietnia 2024 roku. Szczegóły. Zasady, kryteria, kwoty.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Maturzyści Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku bawili się w sobotnią noc (27 stycznia 2024 roku) w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki włocławskiego "Chemika".

W sobotę (27 stycznia 2024 roku) po raz 180. alejkami parku na Słodowie pobiegli i pomaszerowali uczestnicy Parkrun we Włocławku. Tym razem jednak przebieżka była nietypowa i niezwykle barwna. Kilkudziesięciu biegaczy ubranych w kolorowe stroje przybyło do parku, by razem przebiec, potruchtać i przemaszerować wspierając w ten sposób - jak co roku - WOŚP. Zobacz zdjęcia z sobotniej imprezy.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W deszczową i chłodną sobotę 27 stycznia 2024 roku odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców.