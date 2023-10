Prasówka 8.10.2023 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 11. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [7/8 października]”?

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najmodniejsze paznokcie na październik 2023. Zobacz wzory, pomysły, zdjęcia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na październik. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się ostatnio? Oto najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak wyglądają finalistki Polska Miss Nastolatek 2023. Zobacz zdjęcia W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Z grona 126 półfinalistek, wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu, jury wybrało 36 finalistek. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które we Wrocławiu pod koniec listopada walczyć będą o koronę. 📢 Horoskop miłosny na październik 2023. Wróżka Roma przepowiada miłość Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na październik. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w październiku 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Wybory 2023. Kandydaci z Włocławka do Sejmu i Senatu RP Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października 2023. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Poznajcie nazwiska 22 kandydatów z Włocławka. Z tych Komitetów Wyborczych, z tych list i z takich numerów startują. 📢 Piękne kobiety na imprezach w Venus Planet we wrześniu 2023. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się we wrześniu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Polska Miss 2023. Finalistki zostały wyłonione - zobaczcie zdjęcia W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023. Jury wybrało 38 finalistek. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które we Wrocławiu pod koniec listopada walczyć będą o koronę.

📢 3. Fajans Festiwal 2023 w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Zdjęcia W sobotę (7.10.2023) w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku otwarto trzecią już edycję Fajans Festiwal. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia.

📢 Noc Bibliotek 2023 przy ulicy Dziewińskiej we Włocławku. Zdjęcia W sobotę 7 października od godziny 15 do 17 w Filii nr 2 MBP przy ulicy Dziewińskiej, na osiedlu Południe we Włocławku odbyła się Noc Bibliotek pt "Absurd nie czytać Andersena". Zobaczcie zdjęcia 📢 Koncert w Szkole Muzycznej w Radziejowie. Zdjęcia W piątek, 6 października 2023 w auli Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki odbył się koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli szkoły. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet we wrześniu 2023. Zobacz zdjęcia [część II] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

📢 Tak przebiegała III runda Włocławskiego Mistrza Kierownicy 2023 we Włocławku. Zdjęcia Trzecia, ostatnia już runda serii wyścigów o tytuł Włocławskiego Mistrza Kierownicy 2023 rozegrana została na terenie Pchlego Targu. Tym razem aura była deszczowa. Nie przeszkodziło to jednak doświadczonym kierowcom. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Takie imprezy w drugi weekend października 2023 we Włocławku. Zdjęcia W najbliższy weekend na mieszkańców Włocławka czeka wiele atrakcyjnych imprez, nie zabraknie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Przestawiamy ich wykaz, terminy i godziny rozpoczęcia. Zobaczcie na zdjęciach co się będzie działo we Włocławku 📢 Polska Noc Kabaretowa 2023 we Włocławku. Tłumy w Hali Mistrzów. Zdjęcia Polska Noc Kabaretowa 2023 we Włocławku w piątek, 6 października 2023 roku, przyciągnęła do Hali Mistrzów tłumy. W tym roku dla włocławian i przyjezdnych gości po raz pierwszy wystąpił Kabaret Ani Mru-Mru. Zobaczcie zdjęcia.

