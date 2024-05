Prasówka z Włocławka 27.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sali widowiskowej GOK-u w Dobrem odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. Wydarzenie, które miało miejsce w niedzielę, 26 maja, zgromadziło liczne talenty muzyczne i taneczne. Organizatorami koncertu byli nowo wybrany Wójt Gminy Dobre, Krzysztof Staszak i Natalia Szatkowska, szefowa GOK. Na zakończenie wydarzenia, wszystkie mamy zostały poczęstowane tortami, co było miłą niespodzianką zafundowaną przez Wójta. Zobaczcie zdjęcia.

W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę (26 maja 2024 roku) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Popularny bazar co niedziela przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.