Prezydent Andrzej Duda wyznaczył datę wyborów do senatu. Taki jest termin wyborów w okręgu wyborczym nr 13. Zdjęcia

- Prawo i Sprawiedliwość na pewno wystawi kandydata do wyborów uzupełniających do Senatu RP – mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący klubu PiS w radzie miasta Włocławek i szef struktur miejskich PiS we Włocławku. - Jeszcze nie została podjęta ostateczna decyzja kto to będzie, ale wystawimy na pewno. Liczymy na to, że Senat zostanie zdobyty przez Prawo i Sprawiedliwość.