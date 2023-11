Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I. 📢 Kibice podczas Gali Krwawy Sport - Golden Edition 2023 we Włocławku. Walki na gołe pięści w Hali Mistrzów. Zdjęcia Podczas sobotniej (25.11.2023) Gali Krwawy - Golden Edition 2023 fani walki na gołe pieści nie zawiedli. Zapełniły się prawie wszystkie miejsca na trybunach Hali Mistrzów. Podczas imprezy odbyło się 10 pojedynków. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Gala Krwawy Sport - Golden Edition 2023 we Włocławku. Zdjęcia Gala Krwawy Sport - Golden Edition, walki na gołe pięści już za nami. W sobotę, 25 listopada 2023 roku działo się w Hali Mistrzów we Włocławku. Podczas imprezy odbyły się 3 pół-amatorskie walki Karty Wstępnej i 5 super pojedynków, w tym o Pas Kategorii Średnie - K1 oraz o Pas Kategorii Open. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie fotorelację z Gali.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Andrzejki 2023 pod Włocławkiem - tak było w Miravioli w Szpetalu Górnym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Miravioli w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki.

📢 Andrzejki 2023 we Włocławku - tak było w Pałacu Bursztynowym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Pałacu Bursztynowego we Włocławku. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. 📢 38. Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży we Włocławku - koncert, msza, adoracja. Zdjęcia Pół tysiąca młodych ludzi z całej Diecezji Włocławskiej zjechało w sobotę, 25 listopada 2023 roku do Włocławka, by wspólnie przeżywać wspomnienie Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w tym roku latem w Portugalii. Zobaczcie zdjęcia z auli Wyższego Seminarium Duchownego.

📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku. Tanie warzywa i owoce, odzież, ozdoby świąteczne - 25 listopada 2023 W śnieżną sobotę (25.11.2023) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach jak zawsze królują świeże owoce i warzywa, ale nie tylko. W tę zimową pogodę nie zabrakło kupujących, którzy nie tylko w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny. 📢 Główna wygrana w nowej grze Lotto padła w m. Dąbie Kujawskie powiecie włocławskim Pierwsza w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła w powiecie włocławskim. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 136 wygranych na ponad 14 milionów złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 22-29 listopada 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia To była pierwsza po dłuższym czasie impreza w klubie przy Łegskiej 28 we Włocławku. Zobaczcie, jak było w sobotę w Loft Music Club we Włocławku po remoncie. 📢 Oficjalne ważenie przed Galą Krwawy Sport Golden Edition we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 24 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku zorganizowano oficjalne ważenie zawodników Gali Krwawy Sport – walki na gołe pięści już, która odbędzie się w sobotę (25.11.2023) w Hali Mistrzów we Włocławku. Nie zabraknie znanych nazwisk. Zobaczcie zdjęcia z ważenia.

📢 Międzynarodowi studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku z wizytą w Skarbcu Fajansu. Zdjęcia Międzynarodowi studenci przebywający we Włocławku i uczący się pielęgniarstwa w Kujawskiej Szkole Wyższej wzięli udział w zajęciach w Skarbcu Fajansu Centrum Kultury "Browar B.". Zobaczcie zdjęcia z zajęć.

