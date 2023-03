Te ulice we Włocławku doczekają się remontu w 2023 roku [zdjęcia]

Miesiąc temu rozpoczął się długo oczekiwany remont ulicy Lipnowskiej. Ulica jest zablokowana od skrzyżowania z ulicą Obrońców Wisły 1920 roku do skrzyżowania Lipnowskiej z Dobrzyńską. Główny objazd dla wszystkich pojazdów odbywa się drogą krajową nr 67, czyli aleją księdza Jerzego Popiełuszki. Ulica Lipnowska ma pozostać zamknięta do końca roku 2023.

ULICE WE WŁOCŁAWKU DO REMONTU. KOSZTY

W związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku od 13 lutego do 31 lipca 2023 roku, nie pojedziemy Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry. Jednocześnie wyłączona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa we Włocławku do dnia 31 lipca 2023 roku. Zmianie uległa również organizacja ruchu na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo przejazdu mają jadący ulicami Wiejską i Zgodną.