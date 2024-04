Wybory samorządowe 2024 - Koalicja Obywatelska podsumowuje kampanię we Włocławku. Zdjęcia

- Przeżyłem już kilka, kilkanaście kampanii wyborczych, ale ta kampania miała charakter wyjątkowy, bo wszyscy byliśmy bardzo aktywni - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, a zarazem jeden z sześciu kandydatów do fotela prezydenta w nowej kadencji. - Ja mogę powiedzieć, jako kandydat na prezydenta, że zawsze czułem wsparcie, a nie zawsze tak się zdarza. I za to serdecznie dziękuję - za pracę, za entuzjazm, za pozytywne emocje. Dziękuję wszystkim radnym i swoim zastępcom, zastępczyniom. Oprócz tego, że prowadziliśmy kampanię, to także pracowaliśmy w normalnym trybie. Dziękuję też mieszkańcom za wiele ciepłych słów, wiele pozytywnych emocji, za wiele rozmów oraz rad, bo nie ukrywam, że program, który ogłosiliśmy jest pokłosiem rozmów z mieszkańcami, czy to na osiedlach, czy to podczas spotkań w trakcie kampanii. Co do programu, to myślę, że go wszyscy znają - chcemy kontynuować inwestycje, jesteśmy do tego pod kątem budżetowym przygotowani, także pod kątem organizacyjnym.