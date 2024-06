4. sesja Rady Miasta Włocławek. Pożegnanie przewodniczącego Piotra Kowala. Zdjęcia, wideo

- Bardzo dobrze będę wspominał sześć lat w samorządzie - mówi Piotr Kowal. - Samorząd, a teraz polityka to było to, co zawsze mnie interesowało. Przede wszystkim to kwestia sprawczości, możliwości wpływu na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Bycie radnym to właśnie dawało. Z jednej strony to wielka frajda. Mam nadzieję, że te sześć lat dobrze spożytkowałem dla mieszkańców naszego miasta. Pan prezydent bardzo szybko wrócił do samorządu, a wcześniej pani dziś radna, a wcześniej przez dziesięć lat poseł Domicela Kopaczewska także wróciła do samorządu. Dlatego nie mówię "Żegnam", ale mówię "Do zobaczenia".