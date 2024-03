Baseny letnie we Włocławku mają być bezpłatne w 2024 roku. Takie zdanie na ten temat mają mieszkańcy. Zdjęcia

- Jeśli chodzi o kolejki, nie mam sobie nic do zarzucenia. Na obiekcie może jednocześnie przebywać 150 osób. Nic na to nie poradzę, że osób jest więcej. Są też określone godziny wejść, w ostatnich dniach zostały one zwiększone o jedną godzinę wejścia. We Włocławku nie brakuje przecież miejsc kąpieli, są jeziora – Czarne, Wikaryjskie. Rozumiem niezadowolenie, ale nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić – mówił na sesji w sierpniu 2020 roku prezydent Marek Wojtkowski.