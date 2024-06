Będą mecze barażowe wicemistrzów 4. lig o awans do trzeciej ligi. Jest decyzja PZPN

Od sezonu 2024/25 PZPN wprowadził m. in. system rozgrywania barażów o awans do 3. ligi. Kluby z 4. lig, które w swoich grupach zajmą drugie miejsca walczyć będą o jedno miejsce w trzeciej lidze .

Będą one podzielone na dwie pary, a zwycięzcy tych spotkań zmierzą się ze sobą w drugim etapie . To właśnie zwycięzca tego meczu zapewni sobie udział w rozgrywkach 3. ligi w następnym sezonie (2025/26).

Aby jednak wziąć udział w barażach, kluby muszą spełnić określone kryteria. Przede wszystkim uprawnione są do tego zespoły, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach 4. ligi. Jednakże, samo miejsce w tabeli to nie wszystko – kluby te muszą również uzyskać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 3. ligi w kolejnym sezonie.