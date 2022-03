Działania NURD na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. 55 mandatów oraz dwa aż po 1500 złotych [zdjęcia]

Wtorkowe (15.03.2022) działania „NURD” trwały w godzinach od 6 do 22 i prowadzone były na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci sprawdzali czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów. Głównym celem wczorajszej akcji było zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym i rowerzystom. To właśnie oni podczas zdarzeń drogowych narażeni są na najpoważniejsze obrażenia, bowiem nie chronią ich takie zabezpieczenia jak np. poduszki powietrzne, czy pasy bezpieczeństwa, które są wyposażeniem aut.