Jest już nowy tom Włocławskiego Słownika Biograficznego. Tak było na promocji książki

- Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydało jubileuszowy, dziesiąty tom Włocławskiego Słownika Biograficznego, w którym znalazło się prawie 80 opracowanych biogramów osób, działających we Włocławku, które przyczyniły się do rozwoju miasta, ale także tych, które urodziły się we Włocławku, opuściły nasze miasto i wyróżniły się w pracy zawodowej, społecznej, twórczej w Polsce i za granicą - mówi prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. - W 10. tomie swoje miejsce znalazły również biogramy osób, które nie urodziły się we Włocławku, krótko w nim przebywały, ale po opuszczeniu miasta zapewniły sobie poczesne miejsce w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i naukowym.