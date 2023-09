Mistrzostwa w Tleniu. Ratownicy WOPR z Włocławka odnieśli liczne sukcesy! Zdjęcia, wideo

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym 2023

XIV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym zorganizowano we wrześniu w Tleniu. Zmierzyło się ze sobą 21 jednostek z regionu. W sportowych zmaganiach uczestniczyli mężczyźni, kobiety i coraz liczniej reprezentowane młodzieżowe drużyny. Rywalizowano w kilku konkurencjach, w których liczyły się siła, zwinność, szybkość i pomysłowość.

Warto dodać, że co rok marszałkowskie wsparcie trafia do ratowników wodnych z regionu. Co roku ze środków budżetu województwa trafiają pieniądze na inwestycje i zakupy niezbędnego sprzętu dla WOPR.