Napady na sklepy we Włocławku. Sprawca wreszcie zatrzymany

Dwa napady na sklepy we Włocławku. Stoi za nimi 36-latek

36-latek napadł na dwa sklepy we Włocławku. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w lutym 2024 roku na terenie osiedla Południe, a do drugiego doszło w marcu 2024 roku na Zazamczu. Włocławscy mundurowi informują, że w obu przypadkach sprawca miał częściowo zasłoniętą twarz i zażądał od ekspedientek wydania utargu. Dodatkowo, podczas drugiego z przestępstw trzymał w ręku przedmiot przypominający broń. Gdy wystraszone kobiety przekazały napastnikowi gotówkę, ten oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Obie sprawy zgłoszone zostały włocławskim policjantom, którzy od razu zajęli się ustalaniem sprawców i gromadzeniem materiału dowodowego. Podjęte przez policjantów intensywne czynności wskazywały, że związek z rozbojami może mieć ta sama osoba. Trop prowadził do 36-letniego mieszkańca naszego miasta – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

Napad na lombard przy ulicy Kaliskiej we Włocławku [SZCZEGÓŁY Z NAPADU]

Okradł sklep na Zazamczu we Włocławku, a potem jeszcze ubliżał policjantom

36-latek trafił do aresztu. Za kratkami może spędzić wiele lat

W czasie, gdy kryminalni pracowali nad obiema sprawami, do komendy wpłynął nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, dotyczący mężczyzny typowanego na sprawcę rozbojów. Zgodnie z poleceniem sądu w Aleksandrowie Kujawskim, 36-latek miał trafić do więzienia celem odbycia kary 30 dni aresztu za popełnioną kradzież.