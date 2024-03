Policyjny pościg pod Włocławkiem. Kierowca seata nie zatrzymał się do kontroli. Nie miał uprawnień i prowadził po amfetaminie?! OPRAC.: GM

Ucieczka przed policją zakończyła się zatrzymaniem 27-letniego mężczyzny. Kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej włocławskich policjantów, teraz może spodziewać się kary do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, okazało się, że prowadził pojazd nie posiadając do tego uprawnień i prawdopodobnie będąc pod wpływem amfetaminy. Szczegóły.