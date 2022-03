Policyjny pościg we Włocławku. 40-latek jechał ścieżką rowerową i chodnikiem, był pijany, zatrzymał się przed torowiskiem [zdjęcia]

Policjanci niezwłocznie udali się we wskazanym kierunku, gdzie wkrótce zauważyli opisane przez kobietę auto. W pewnym momencie nissan gwałtownie zawrócił i wjechał na ścieżkę rowerową w stronę Południa. Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać pojazd do kontroli, jednak kierujący je zignorował. Kontynuował ucieczkę jadąc ścieżką rowerową i chodnikiem, co mogło zagrozić bezpieczeństwu przemieszczających się tamtędy rowerzystów i pieszych. W pewnym momencie wjechał w drogę leśną, gdzie dojechał do torowiska. Tutaj zatrzymali go mundurowi - informuje Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy KMP we Włocławku.