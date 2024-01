Pożegnanie Marka Kozińskiego, dyrektora Aeroklubu Włocławskiego. Zdjęcia

- Jestem już na emeryturze, ale kontakt z Aeroklubem będę jeszcze miał - mówi Marek Koziński. - Być może jako zastępca szefa wyszkolenia, a może instruktor szkolenia lotniczego. Ja będę służył swoją pomocą, jestem do dyspozycji. Stery zostały już przekazane w zacne ręce mojego zastępcy, który przez kilka lat pracował u nas w Aeroklubie. Ma wiedzę i kompetencje, więc myślę, że będzie sobie znakomicie radził.

Od roku 1994, kiedy zostałem dyrektorem, każdego roku organizowane były zawody co najmniej rangi mistrzostw Europy. Był to jeden ze sposobów na pozyskanie sponsorów, ale także promowanie Aeroklubu Włocławskiego i samego Włocławka. Udział 300 czy 500 zawodników to nie tylko zawody na lotnisku. Oni korzystają z hoteli i infrastruktury miasta.