Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 we Włocławku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W weekend, 29-30 lipca 2023 roku, na mieszkańców Włocławka i okolic czeka wiele atrakcyjnych imprez, nie zabraknie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Przestawiamy ich wykaz, terminy i godziny rozpoczęcia. Zobaczcie na zdjęciach co się będzie działo i kto wystąpi we Włocławku i okolicy.

Wokół jeziora Rybnica we Włocławku biegali uczestnicy trzeciej edycji nieoficjalnego Biegu imienia Kory, czyli wokalistki zespołu Maanam, zmarłej 28 lipca 2018 roku. W akcji wzięło udział stu biegaczy. Zobaczcie zdjęcia.

W piątek, 28 lipca, tuż przed południem na drodze w gminie Choceń kierujący oplem zjechał na pobocze i dachował. Poszkodowany został odwieziony do szpitala.

Mieszkania na wynajem na czas nieoznaczony przy ul. Celulozowej we Włocławku cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie – w ramach drugiego etapu – powstają tam 144 mieszkania. Miasto chce wybudować kolejne tego typu bloki przy ul. Starodębskiej i rozszerzyć katalog osób, które mogłyby je otrzymać. Projekt budynków jest już gotowy. Kiedy prace mają szansę ruszyć?

Pierwsza miejska stacja paliw we Włocławku, powstać ma na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Ma oferować tańsze paliwo. Oprócz stacji, powstać ma również myjnia bezdotykowa. Budową zająć ma się miejska spółka „SANIKO”. Na ogłoszony przez nią przetarg odpowiedziała jedna firma. Kwota, którą zaproponowała za zaprojektowanie i wybudowanie stacji, jest o 2,5 mln zł wyższa, niż przeznaczony na ten cel budżet.

W Powiatowym Centrum Zdrowia we Włocławku trwają ostatnie prace wykończeniowe. Wkrótce oficjalne otwarcie obiektu, przy którym powstaje również pierwsza tężnia solankowa, za którą zapłaciło Starostwo Powiatowe we Włocławku. Szczegóły w naszym artykule poniżej.

Po naborze do szkół ponadpodstawowych we Włocławku pozostało jeszcze wiele wolnych miejsc, nie tylko w technikach, ale i liceach ogólnokształcących.

Przy ul. Celulozowej we Włocławku budowane są kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem na czas nieoznaczony. W ramach drugiego etapu projektu powstają 144 mieszkania, będą także lokale dla osób wykonujących zawody deficytowe. Zainteresowanie jest bardzo duże – włocławianie złożyli ponad 800 wniosków. Obecnie weryfikowane są przez specjalną komisję. Projekt listy wnioskodawców poznamy na początku września 2023. Co obecnie dzieje się na placu budowy?

We wtorek 25 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu marszałek Piotr Całbecki wręczył nominacje członkom nowo powołanego Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 27 lipca 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Zakończyła się najważniejsza część naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Pozostało prawie 200 wolnych miejsc w liceach i technikach.