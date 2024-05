Prasówka Włocławek 24.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Krzysztof Kukucki opuścił senat i wrócił do pracy we Włocławku. Po wygranych wyborach samorządowych 2024 automatycznie wygasł jego mandat w senacie. Konieczne będzie więc przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu nr 13, który obejmuje Włocławek oraz powiaty: włocławski, aleksandrowski, lipnowski i radziejowski. Prezydent Andrzej Duda podał już dokładną datę wyborów uzupełniających do senatu.

W czwartek 23 maja 2024 około godziny 15:00 przy ulicy Ostrowskiej 8 we Włocławku, w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego, wybuchł pożar w pomieszczeniach piwnicznych. Na miejscu interweniowały trzy zastępy Straży Pożarnej z Włocławka. Obecnie trwają prace związane z oddymianiem pomieszczeń. Władze kościelne oraz służby ratunkowe apelują o unikanie terenu wokół kościoła do czasu usunięcia gazów pożarowych.

Magda Gessler przyjechała do Włocławka, by pomóc lokalowi z tradycjami. Tym razem restauratorkę o pomoc poprosili właściciele Karczmy Kujawskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z kręcenia programu TVN Kuchenne Rewolucje we Włocławku.