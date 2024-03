Prasówka Włocławek 28.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Targowisko w Radziejowie. Tłumy na przedświątecznych zakupach. Zdjęcia, ceny [27 marca 2024]”?

Prasówka Włocławek 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko w Radziejowie. Tłumy na przedświątecznych zakupach. Zdjęcia, ceny [27 marca 2024] W środę, 27 marca 2024 roku, plac targowy przy ul. Brzeskiej w Radziejowie zamienił się w tętniące życiem centrum przedświątecznych zakupów. Targowisko w Radziejowie, znane z bogatej oferty produktów lokalnych, przyciągnął tłumy mieszkańców. Od świeżych produktów spożywczych po rękodzieło - każdy znalazł coś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie ceny.

📢 Kradzież szczoteczek sonicznych we Włocławku. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja z Włocławka apeluje do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny, którego zdjęcie publikujemy. Osoby, które mogą rozpoznać osobę ze zdjęcia lub mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, są proszone o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek w marcu 2024. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 23 marca 2024 roku

Prasówka 28.03 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mecz Polska - Estonia w listopadzie odbędzie się we Włocławku. Eliminacje do ME 2025 w koszykówce W środę 27 marca 2024 roku we Włocławku gościli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki. Ogłosili gospodarza eliminacyjnego meczu w Polska - Estonia rozgrywanego w ramach mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025.

📢 We Włocławku nielegalnie pozbywali się odpadów w lesie. Wpadli na gorącym uczynku Dwaj mężczyźni w lesie przy ul. Inowrocławskiej we Włocławku z busa wyrzucali odpady pochodzące z demontażu lub napraw pojazdów m.in. zderzaków, siedzeń, elementów tapicerki. Inspektorzy WIOŚ złapali ich na gorącym uczynku.

📢 Zaległy mecz z 17. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Pogoń Mogilno - Unia Wąbrzeźno W środę odbył się zaległy mecz z 17. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. W Mogilnie Pogoń zmierzyła się z Unią Wąbrzeźno. Wynik spotkania podawaliśmy na żywo. 📢 150 lat straży pożarnej we Włocławku - wręczenie Medalu Prezydenta Miasta. Zdjęcia W środę, 27 marca 2024 roku odbyło się przekazanie medalu Prezydenta Miasta Włocławek Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę 2024 we Włocławku. Takie są godziny w poszczególnych kościołach. Godziny, zdjęcia W Wielką Sobotę tradycyjnie błogosławi się pokarmy. Wiele osób tego dnia udaje się do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem, by poświęcić między innymi: jajka, chleb, sól i wędliny, które w niedzielę trafią na wielkanocny stół. Sprawdziliśmy w jakich godzinach w kościołach we Włocławku w 2024 roku zaplanowano święcenie pokarmów. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

📢 Wypadek na A1. BMW wjechało w przyczepę serwisową służb autostrady. Zdjęcia W środę rano, na autostradzie A 1 w pobliżu miejscowości Przywieczerzynek, doszło do zdarzenia drogowego. Pojazd osobowy marki BMW Z nieznanych przyczyn uderzył w zestaw pojazdów należących do służb autostrady. W wyniku tego zdarzenia, jedna osoba wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i została przekazana pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Szczegóły.

📢 20 rowerów dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Zdjęcia W poniedziałek, 25 marca 2024 roku, Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku stała się areną rozstrzygnięcia emocjonującego konkursu międzyszkolnego pod hasłem "Stop emisjom - moją misją". Konkurs ten, skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Miał na celu promowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku okazał się najlepszy.

📢 We Włocławku powstanie Filharmonia Kujawska i Centrum "Energia Włocławka" We wtorek, 26 marca 2024 roku w Centrum Rewitalizacji, nowym obiekcie przy ulicy 3 Maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i Markiem Wojtkowskim, prezydentem Włocławka, a dotyczącym dwóch nowych instytucji kultury zaplanowanych we Włocławku. 📢 736 kierujących skontrolowanych w powiecie radziejowskim. Nie wszyscy byli trzeźwi. Zdjęcia W ramach cyklicznej akcji "Trzeźwy Kierujący", mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, policjanci z KPP Radziejów przeprowadzili intensywne kontrole trzeźwości kierowców. Niestety, pomimo szeroko zakrojonych działań, nie obyło się bez nieodpowiedzialnych decyzji kierujących. 📢 73. sesja Rady Miasta Włocławek. Dyskusja o szpitalu. Zdjęcia We wtorek, 26 marca 2024 roku zwołano 73. już sesję Rady Miasta Włocławek. Dużo miejsca poświęcono kwestiom dotyczącym rozbudowy szpitala wojewódzkiego przy ulicy Wienieckiej. Zobaczcie zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.