Prasówka Włocławek 29.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Włocławek 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiemy, co będzie się działo w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie rolników i rolniczki! [29.03.2024] W najbliższą niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20 w TVP 1 wyemitowany zostanie zerowy odcinek kultowego programu "Rolnik szuka żony". Poznamy bliżej bohaterów 11. już edycji tego reality show. Zobaczymy ich wizytówki. Marta Manowska zachęci nas do tego, byśmy spróbowali swych sił w programie i napisali list do rolników, którzy najbardziej nas urzekli swoją osobowością. Zobaczcie, co będzie się działo w niedzielnym programie "Rolnik szuka żony".

📢 Wiemy, co będzie się działo w 4. odcinku "Sanatorium miłości 6". Uwaga! Istotne zmiany dla telewidzów [29.03.2024] To nie prima aprilis. 4. odcinek programu "Sanatorium miłości 6" odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, a w poniedziałek, 1 kwietnia. Warto poczekać do poniedziałku, bo sporo się będzie działo. Kuracjusze spróbują sie zmierzyć z konfliktem. Panowie śpiewać będą serenadę razem Tomaszem Szczepanikiem z zespołu Pectus. Dojdzie również do bardzo nietypowej randki. Szczegóły w naszym artykule.

📢 Wielki Czwartek 2024 - msza św. krzyżma w katedrze we Włocławku W Wielki Czwartek, 28 marca w bazylice katedralnej we Włocławku odprawiona została msza święta sprawowaną przez biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia eucharystii i sakramentu kapłaństwa w Kościele Katolickim. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 29.03 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Są wyniki sekcji zwłok pani Marty, która zmarła we Włocławku. Ratownicy nie rozpoznali na czas zagrożenia u ciężarnej kobiety? W lutym 2024 roku w szpitalu we Włocławku zmarła ciężarna kobieta. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdańska prokuratura. Są już wstępne wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że pani Marta zmarła z powodu zatoru. Czy ratownicy medyczni wezwani do pacjentki nie zauważyli objawów choroby? Co wydarzyło się we włocławskiej lecznicy? Uwaga TVN wyemitowała reportaż na ten temat.

📢 Gala Wolontariatu 2024 we Włocławku - statuetki dla Ośmiu Wspaniałych. Zdjęcia, lista W czwartek, 28 marca 2024 roku w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku przy ulicy Wojska Polskiego odbyła się Gala Wolontariatu. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki i dyplomy tym, którzy na co dzień bezinteresownie niosą pomoc innym. Zobaczcie zdjęcia z gali. 📢 Anwil Włocławek zdobył Halę Stulecia we Wrocławiu i popsuł debiut Miodraga Rajkovicia "Święta wojna" na parkiecie dla Anwilu Włocławek. Nasz zespół wygrał we Wrocławiu po dogrywce i umocnił się na czele Orlen Basket Ligi, a Śląsk Wrocław ma coraz mniejsze szanse na play off. 📢 We Włocławku nielegalnie pozbywali się odpadów w lesie. Wpadli na gorącym uczynku Dwaj mężczyźni w lesie przy ul. Inowrocławskiej we Włocławku z busa wyrzucali odpady pochodzące z demontażu lub napraw pojazdów m.in. zderzaków, siedzeń, elementów tapicerki. Inspektorzy WIOŚ złapali ich na gorącym uczynku.

