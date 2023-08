Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Włocławku? Bądź na bieżąco

Choć w niedzielę, 30 lipca aura dopisywała, to jednak na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego czuć było klimat wakacyjny. Przy niektórych stoiskach ustawiały się kolejki, różnorodnego towaru nie brakowało, lecz wiele miejsc było pustych. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego Pchlego Targu.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

Wokół jeziora Rybnica we Włocławku biegali uczestnicy trzeciej edycji nieoficjalnego Biegu imienia Kory, czyli wokalistki zespołu Maanam, zmarłej 28 lipca 2018 roku. W akcji wzięło udział stu biegaczy. Zobaczcie zdjęcia.

