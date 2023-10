Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Włocławku? Bądź na bieżąco

Przyrzec to inaczej przysiąc, a przyżec: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 662) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Samsung Galaxy Z Flip 3 to: Kompaktowa i nowoczesn...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W poniedziałek 25 września 2023 roku około godziny 20.30 na skrzyżowaniu ul. Wieniecka - Budowlanych we Włocławku zderzyły się dwa samochody osobowe marki Opel. Zobaczcie zdjęcia ze zdarzenia do którego doszło na osiedlu Zazamcze.

Włocławski Anwil SA z Grupy Orlen finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która ograniczy import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Będzie to możliwe w efekcie zwiększenia o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia oferty produktowej Spółki.

W ciepłą, ostatnią niedzielę września 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów. Po wakacyjnych miesiącach, kiedy mniej osób odwiedza popularny bazar, w wrześniową niedzielę (24.09) zarówno kopiujących jak i sprzedających tłumnie przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie na zdjęciach, jakie towary oferowali sprzedający.

Samochód osobowy marki BMW uderzył w budynek jednorodzinny we Włocławku. Szczegóły porannego zdarzenia na ul. Mielęcińskiej.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty. W nieco chłodniejszą sobotę (23.09.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z targu, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców.