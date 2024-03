Przed Zespołem Szkół nr 3 we Włocławku zawisły kolorowe skarpetki. W niebo poleciały balony. Zdjęcia, wideo

- Zgromadziliśmy się po to, by wspólnie solidaryzować się z wszystkimi osobami, które mają tę wadę genetyczną - mówi Ewa Fol, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku. - Dlaczego kolorowa skarpetka? Dlatego, że osoby z zespołem Downa w jednej parze chromosomów mają jeden dodatkowy chromosom. Dokładnie w 21. parze, dlatego świętujemy 21 marca.