Przegląd tygodnia z 28.05.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Włocławek, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 potrwają od 3 do 11 czerwca i jak co roku zgromadzą czołowych polskich wokalistów. Kilkadziesiąt wiodących postaci polskiej sceny muzycznej zadba o to, by prezydenckie i nie tylko miasta regionu Kujawsko-Pomorskiego w ciepłe, czerwcowe dni emanowały niezwykłą energią. Na kujawsko-pomorskich scenach zaprezentują się takie osobowości jak: . i wielu innych. We Włocławku imprezy zaplanowano w sobotę 3 czerwca we Włocławku. Podajemy program zaplanowanych koncertów pod nazwą Fajansowe Sny. Szczegóły.

Zgodnie z tradycją początek czerwca to w Kujawsko-Pomorskiem czas świętowania. Do prezydenckich miast województwa Kujawsko-Pomorskiego zawitają niepowtarzalne koncerty, a także pokazy, wystawy i wiele innych atrakcji - wszystko w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Taki będzie program.