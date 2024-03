Remont mostu stalowego we Włocławku. Taki jest planowany termin rozpoczęcia prac. Zobacz zdjęcia

Remont mostu stalowego we Włocławku przesunięto z 2023 na 2024 rok

Most stalowy we Włocławku wybudowano w w 1937 roku, w 1948 roku został odbudowano. Ostatni raz gruntownie remontowany był w 2008, rok później doczekał się ledowej iluminacji. Most wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Początkowo remont mostu planowano na 2023 rok. Zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na głosy mieszkańców, którzy nie chcieli, by w tym samym czasie remontowany był most i ul. Lipnowska. Kolejnym powodem przesunięcia remontu na 2024 rok były ograniczone środki w budżecie miasta i ceny na rynku wykonawczym.