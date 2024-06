Stanisław Bobrzycki przyszedł na świat 3 maja 1924 roku w malowniczym Broniewie niedaleko Radziejowa. Jako najmłodszy z pięciorga dzieci Walentego i Agnieszki Bobrzyckich, od najmłodszych lat uczył się szacunku do pracy. Jego ojciec pracował u dziedzica na folwarku i prowadził własne gospodarstwo, zaś matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Takie wartości kształtowały charakter młodego Stanisława, przygotowując go do przyszłych wyzwań.

Zobaczcie zdjęcia z przekazania medalu Stanisławowi Bobrzyckiemu

Jubileusz setnych urodzin Stanisława Bobrzyckiego to również okazja do przypomnienia o inicjatywie Rówieśnicy Niepodległej, skierowanej do osób, które w najbliższym czasie będą świętować swoje stulecie. Rodziny mieszkańców regionu, którzy osiągną ten szacowny wiek, zachęcane są do kontaktu pod numerem telefonu 56 62 18 344 lub adresem e-mail: [email protected], aby również mogli zostać uhonorowani i świętować w gronie najbliższych i całej społeczności.