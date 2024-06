Daniel Gąsiorowski, zawodowy strażak z Radziejowa wystąpi w mistrzostwach Europy 2024 w AQUA Bike

Daniel Gąsiorowski, 43-letni mieszkaniec Radziejowa , nie jest nowicjuszem w świecie sportu. Jako zawodowy strażak, dyscyplina i ciężka praca są mu dobrze znane, co bez wątpienia przekłada się na jego sukcesy w triathlonie. Pasja do tego ekstremalnego sportu, łączącego pływanie, jazdę na rowerze i bieganie, wykracza jednak poza jego codzienne obowiązki. Tym razem, na mistrzostwach Europy 2024 w Coimbrze, Gąsiorowski skupi się na dwóch z trzech dyscyplin, co stanowi nowy rozdział w jego sportowej przygodzie.

Bycie częścią reprezentacji Polski na tak prestiżowym wydarzeniu sportowym jest dla Daniela Gąsiorowskiego ogromnym zaszczytem. To także dowód na to, że ciężka praca i determinacja mogą prowadzić do osiągania wyjątkowych celów. Udział w mistrzostwach Europy 2024 w AQUA Bike to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do pokazania siły polskiego ducha i determinacji na międzynarodowej arenie. Daniel Gąsiorowski, z Radziejowa do Coimbry, przemierza drogę, która może zainspirować wielu do podążania za swoimi pasjami, niezależnie od przeszkód.