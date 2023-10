Trwa druga edycja konkursu WŁOwimy Talenty. Można zgłosić się do castingu i zaprezentować talent

- Tańczysz? Śpiewasz? Marzysz o zostaniu artystą? Chcesz zostać aktorem? A może masz akrobatyczny talent lub inne nieszablonowe pasje? Jeśli masz 15 - 30 lat zgłoś się do WŁOwimy Talenty 2! To najlepsza okazja na pokazanie światu swojej pasji i zbudowanie swojej ścieżki kariery - informuje Fundacja We are for U, organizator ogólnopolskiego konkursu.