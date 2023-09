WŁOwimy Talenty – rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych osób

Konkurs jest dla osób w wieku 15-25 lat

Fundacja We are for U po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs WŁOwimy Talenty, który ma na celu wyłonienie utalentowanych osób w wieku od 15. do 25. roku życia oraz zapewnienie im wsparcia w rozwoju i budowaniu kariery, a także promocji ich talentów poprzez zapewnienie dostępu do specjalistów.