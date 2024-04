Trzecia Droga poparła Marka Wojtkowskiego w walce o fotel prezydenta Włocławka. Zdjęcia, wideo

- Chcielibyśmy, my jako kandydaci na radnych Trzeciej Drogi, Polski 2050, zdecydowanie poprzeć w wyborach na prezydenta Włocławka, aktualnego i będącego razem z nami prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego. Udzielamy mu pełnego poparcia i prosimy wyborców o głosy na tego kandydata. Chcielibyśmy zaznaczyć, że każdy ma prawo wyboru nikomu prawa wyboru nie odbieramy, ale zważywszy na aktualną sytuację i rozmowy jakie toczyliśmy z jednym jak i z drugim kandydatem, jesteśmy przekonani, żelepszym kandydatem będzie Marek Wojtkowski zważywszy na możliwości i gigantyczne środki jakie powinny do naszego miasta wpłynąć gwarantując rozwój Włocławka jakiego jeszcze nie mieliśmy szanse mieć - przekazał Sebastian Sadziński, były kandydat do Rady Miasta.