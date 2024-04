Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska odwiedziła Włocławek. Udzieliła poparcia Markowi Wojtkowskiemu. Zdjęcia, wideo

- Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność przyjechać do waszego, pięknego miasta, bo faktycznie bardzo się ono zmieniło. To pokazuje jedno, że jeżeli jest kontynuacja, jest siła i determinacja to jest szansa zmieniać wszystko. To są trudne tematy, szczególnie jeśli chodzi o miasta, które mierzyły się z upadkiem przemysłu. Włocławek i Łódź to miasta typowo poprzemysłowe. Chcemy nadal ten przemysł utrzymywać, bo to są nowe miejsca pracy, dobre miejsca pracy. (...) - mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Żeby zapewnić możliwość życia ludziom na określonym poziomie potrzeba rewitalizacji. Jestem pod wrażeniem tego, co robi pan prezydent (...) Miałam okazję zobaczyć Centrum Wsparcia z mieszkaniami, które służą powrotowi mieszkańców z domów pomocy społecznej. To bardzo właściwy kierunek i fantastyczna rzecz, że to się dzieje nie tylko w dużych miastach, w których jest to rzeczą naturalną, ale i w mniejszych, które rozumieją, jak ważny jest to aspekt społeczny. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa budynku, to przede wszystkim społeczny proces przemian i lepsza jakość życia dla tych, którzy w tej rewitalizacji uczestniczą. (...) Ja jestem pod wrażeniem tych wszystkich zmian, których dokonał prezydent Marek Wojtkowski, kibicuję gorąco i bardzo proszę, nie zaprzestawajcie tych zmian.