Wybory samorządowe 2024 - Lewica Włocławek podsumowała kampanię. Zdjęcia

- Dla mnie ogromnym wyróżnieniem jest to, że startujący w wyborach na radnych określili siebie jako "drużyna Kukuckiego" - mówi Krzysztof Kukucki. - Ale ważne jest też to, kto w niedzielę stanie za sterami miasta, kto będzie nadawał kurs na rozwój, czy kurs zostanie nadany, czy nasze miasto nadal będzie dryfować. Na początku naszej kampanii rozliczyliśmy się z mieszkańcami Włocławka z tego, co wykonaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat. Stąd nasza obecność na tle Skarba Fajansu. Dokładnie pięć lat temu podczas konferencji mówiliśmy, że w tym miejscu powinno powstać Centrum Fajansu. Mówiliśmy o potrzebie uratowania tego miejsca i nadania mu nowej funkcji. Mowa była też o potrzebie stwarzania magnesu w obrębie obszaru rewitalizacji.