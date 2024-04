Wybory samorządowe 2024 - Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku podsumowało kampanię. Zdjęcia

- Sytuacja, którą mamy we Włocławku dziś to konsekwencja dwóch dotychczasowych kandencji - mówi Rafał Sobolewski. - Ważne są dwa parametry - drastyczny spadek liczby mieszkańców i spadek dochodów własnych na jednego mieszkańca. Taka sytuacja nie pozwoli realizować nawet najlepszych programów, jakie by one nie były. W związku z tym nasz program jest związany z pozyskaniem nowych inwestorów i rozwojem gospodarczym. Obecny obraz mówi, że aktualnej władzy w naszym mieście albo się nie chce, albo ona nie potrafi rządzić. I taka jest moja ocena sytuacji. A mi się chce, nam się chce, i my potrafimy to robić. To powinno być głównym przesłaniem kampanii i preludium do tego, co się wydarzy w następnych pięciu latach. Ja deklaruję, że zarobię na swój program wyborczy.