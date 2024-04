Wybory samorządowe 2024 - Marek Wojtkowski ocenia kampanię i swoją prezydenturę przed II turą wyborów. Wideo

- Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy otrzymali mandaty do Rady Miasta i naszym kandydatom, którzy ciężko pracowali - mówił Marek Wojtkowski. - My rzeczywiście ciężko pracujemy. Mówię to ze swojego punktu widzenia, bo mi na Włocławku bardzo zależy. Niektórzy mówią i piszą, że nie jestem z Włocławka. To prawda, ale z Włocławkiem jestem związany od lat 2000. I mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością - Włocławek jest moim miejscem na Ziemi. Serce mam po lewej stronie, bez żadnych aluzji. Włocławek jest tym miejscem, gdzie spędziłem wielką część życia i nadal zamierzam pracować dla tego miasta.

Nigdy nie mówiłem, że sam jestem autorem czegokolwiek, że sam coś zrobiłem dla Włocławka, bo jak wiadomo, to nie jest możliwe. Jeżeli ktoś tak mówi, ja tego nie rozumiem. Aczkolwiek często słyszę takie słowa ze strony samorządowców - "zrobiłem", "wybudowałem", "zrobiłam". Bez radnych, bez zespołu ludzi, urzędników, jednostek, spółek nie byłbym w stanie czegokolwiek dokonać. Jest tylko odpowiedzialność osobista, moja, gdy podpisuję dokumenty.