Wydział Komunikacji we Włocławku zmienia lokalizację. Będą utrudnienia. Zdjęcia, wideo

- Jesteśmy w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, ale nie tylko. Będą tu też inne jednostki miejskie, przede wszystkim Informacja Turystyczna, kasy naszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, czyli MPK. Oddajemy do użytku mieszkańców nową przestrzeń. Bardzo nam na tym zależało, żeby zwiększyć komfort obsługi - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Podjęliśmy już tę decyzję dużo wcześniej i prowadziliśmy rozmowy z PKP, by taką przestrzeń przygotować. Te pomieszczenia, które państwo widzą, wynajmowane są od Polskich Kolei Państwowych. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Komfort i jakość pracy i obsługi znacząco się poprawi. Do 8 grudnia Wydział Komunikacji będzie jeszcze zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, natomiast 11 i 12 grudnia obsługa mieszkańców będzie trochę ograniczona, nie będzie można, chociażby odebrać dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców indywidualnych, jak i właścicieli firm. Chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli, bo jest to czas na przeniesienie i podłączenie Wydziału Komunikacji do tzw. CEPiKu, czyli podstawowego programu informatycznego, z którego korzystamy. Już 13 grudnia cała obsługa będzie zlokalizowana przy ulicy Okrzei w nowych pomieszczeniach.