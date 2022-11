Zbliża się Finał WOŚP 2023. Sztab we Włocławku poszukuje wolontariuszy i darczyńców [zdjęcia]

Trwają przygotowania do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31. Finał WOŚP zaplanowano na 29 stycznia 2023 roku. Odbędzie się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”. Tym razem zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi – jeśli dojdzie do zakażenia – mogą doprowadzić do sepsy. Schorzenie może prowadzić nawet do utraty życia. W leczeniu istotna jest szybka diagnostyka.