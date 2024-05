34-latek z narkotykami zatrzymany na Placu Wolności we Włocławku OPRAC.: GM

Na Placu Wolności we Włocławku, doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zażywanie środków odurzających. Incydent zauważyła operatorka monitoringu wizyjnego miasta. Na miejsce natychmiast wysłano patrol Straży Miejskiej, który ujawnił przy mężczyźnie woreczki z substancją. Sytuacja wymagała interwencji, ponieważ podejrzany próbował uciec, co zmusiło strażników do użycia środków przymusu bezpośredniego.