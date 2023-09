69 autobusów wozi pasażerów po mieście. Tak wyglądają autobusy MPK we Włocławku. Zdjęcia Oliwia Nowak

We wtorek 19 września mieliśmy okazję zajrzeć do zajezdni i zobaczyć, jak wyglądają autobusy MPK we Włocławku, którymi na co dzień jeżdżą mieszkańcy miasta. Łącznie w naszym mieście jest ich 69, w tym 16 elektryków. Zobaczcie zdjęcia