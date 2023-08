Działania NURD na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego. 39 wykroczeń kierujących - zdjęcia

Piątkowe działania to również dobra okazja do uświadamiania użytkowników dróg o niebezpieczeństwie wynikającym z jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Ulotki z niezbędnymi informacjami na ten temat rozdawała przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, a funkcjonariusze przypominali, że tego typu zachowanie stanowi nie tylko zagrożenie w ruchu drogowym, ale też podlega sankcjom prawnym - dodała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek