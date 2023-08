Policjanci z Włocławka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/24 sprawdzili oznakowania przy szkołach. Zdjęcia GM/KMP Włocławek

"Drogówka“ z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przed powrotem do szkół uczniów sprawdziła, czy oznakowanie przy placówkach oświatowych jest prawidłowe. Działania prowadzono są co roku w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły“ w celu ochrony najmłodszych uczestników ruchu drogowego.