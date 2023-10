Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Włocławek, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Obsada sędziowska i wyniki meczów 8. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24.

W czwartek 27 września padła wygrana w grze Keno we Włocławku. To już 117 wygrana w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku w grach Lotto. Jaka tym razem suma powędruje do nabywcy szczęśliwego kuponu? W której kolekturze zagrał? Szczegóły w artykule poniżej.

Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.