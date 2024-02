Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 we Włocławku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Włocławek, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Odkryj najbardziej zapierające dech w piersiach kreacje, które królowały na balach studniówkowych szkół z Włocławka. Piękne maturzystki przyciągały wszystkie spojrzenia swoimi niepowtarzalnymi sukienkami. Zobaczcie piękne kobiety na Studniówce 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych Włocławek.

Ruszył casting do największego konkursu piękności w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli jesteś pełną ambicji panną z roczników 1995-2010, to jest to idealna okazja, aby zawalczyć o koronę Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Szczegóły, zdjęcia z ubiegłorocznej gali.

Odkryj najbardziej zapierające dech w piersiach kreacje, które królowały na balach studniówkowych szkół z Włocławka. Piękne maturzystki przyciągały wszystkie spojrzenia swoimi niepowtarzalnymi sukienkami. Zobaczcie piękne kobiety na Studniówce 2024 Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.