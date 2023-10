Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 15.10 do 21.10.2023

Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023.

Przegląd tygodnia: Włocławek, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic? Gdzie je znaleźć? Podpowiadamy! Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Przysięga 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Włocławku 2023. Zdjęcia, wideo W sobotę, 21 października 2023 roku, 88 żołnierzy Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę we Włocławku. W trakcie uroczystości na parkingu przy Hali Mistrzów podobnie jak w zeszłym roku czynne były także stoiska związane z militariami i służbami mundurowymi. Zobaczcie zdjęcia z przysięgi.

📢 Sprawdź co Cię czeka - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie na weekend! Sprawdź horoskop na 21-22 października 2023 roku. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W tych miejscach w powiatach włocławskim i lipnowskim warto wybrać się na grzyby [lista] To jeden z najsłabszych sezonów dla grzybiarzy. Czy są grzyby powiatach włocławskim i lipnowskim? Sprawdzamy, w których rejonach można spotkać już grzyby. Prześledziliśmy grzybowe doniesienia i na kolejnych slajdach w tej galerii podpowiadamy Wam sprawdzone już lokalizacje.

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Tanie warzywa, ubrania, znicze i wiązanki. Zdjęcia, ceny - 21 października 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Największy ruch panuje tu jednak niezmiennie w soboty. W sobotę (21.10.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z targu, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców. 📢 Tak było na rajdzie rowerowym z Włocławka do Szpetala Górnego i Labiryntu Zaduszniki. Zdjęcia Kilkadziesiąt osób wzięło udział w sobotnim rajdzie rowerowym, który wystartował spod Hali Mistrzów we Włocławku. Uczestnicy przejechali na dwóch kółkach przez Szpetal Górny aż do Zadusznik i z powrotem do Włocławka. Zobaczcie zdjęcia ze startu rajdu.

